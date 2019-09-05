İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 40 sandık arı kovanı yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu çalılık arazide çıkan yangında 40 sandık arı kovanı yandı.


Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere mevkiinde bulunan boş ve çalılık arazide yangın çıktı. İsmail Topçu'ya ait 40 sandık arı kovanı ile Hasan Kılkış ve Gürol Özcan'a ait yaklaşık 100 adet sulama borusu kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.