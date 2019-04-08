Tekirdağ'da 45 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 araçta Fas, Cezayir ve Pakistan uyruklu 45 kişi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edilmesi için işlemler başlatıldı.

Araç sürücüleri V.O. ve B.A. göçmen kaçakçılığı suçu işlemekten gözaltına alındı. Yakalanan araçlardan birinde şişme bot, battaniye ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.