İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 456 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ ‘ın Şarköy İlçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 456 litre kaçak içki ele geçirildi.


Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Şarköy İlçesinde kaçak olarak alkol üretiminin engellenmesi ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında C.D. ve N.D. isimli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde 270 Lt Etil Alkol, 186,5 Lt satışa hazır halde kaçak alkollü içki, çok sayıda sahte bandrol, kapüşon, etiket ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.


Konu ile ilgili C.D. ve N.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında ‘5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. C.D. isimli şüpheli hakkında ayrıca ‘Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem yapılarak, şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.