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Tekirdağ'da 5 metreden düşen işçi yaralandı

Tekirdağ Malkara’da yenilenen elektrik direğine kablo çekerken yüksekten düşen işçi yaralandı.

Tekirdağ Malkara'da yenilenen elektrik direğine kablo çekerken yüksekten düşen işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Evrenbey Mahallesi'nde yeni konulan beton elektrik direğine kablo çektiği sırada dengesini kaybeden elektrik işçisi D.Y. (26) yaklaşık 5 metreden yere düştü.


Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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