İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi yakalandı.



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Ekiplerce Marmaraereğilisi ilçesinde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu adrese yönelik düzenlenen operasyonda 500 litre izinsiz üretilen sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.