İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 520 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 500 litre sahte şarap ile 20 litre sahte rakı ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 500 litre sahte şarap ile 20 litre sahte rakı ele geçirildi.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, Saray ilçesinin Sefaalan Mahallesi'nde S.I.'ya ait evde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bir bölümünde sahte alkol üretimi, bir kısmında da bidonlar içinde şişelenerek satışa hazır sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Sahte 500 litre şarap ile 20 litre rakıya el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi S.I. ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.