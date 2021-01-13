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Tekirdağ'da 550 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 550 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 550 litre sahte içki ele geçirildi.


Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden N.Z. isimli şahsın şarap ve damıtma sistemi ile sahte rakı imal ettiği duyumu üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahsın Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada 500 litre el yapımı şarap, 50 litre el yapımı likör ve rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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