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Tekirdağ'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polisin takibe aldığı İstanbul istikametinden Malkara istikametine seyreden şüpheli bir araç, Malkara ilçe Jandarma ekipleri tarafından Haliç Mahallesi yol kontrol bölgesinde durduruldu.


Araçta yapılan aramada kaçak olarak yeşil reçeteyle piyasaya sürülmek istenen 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler H.Y. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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