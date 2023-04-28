Tekirdağ'da 59 farklı üniversite stant kurdu

Tekirdağ'da 59 üniversitenin katıldığı 12. Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Anadolu Lisesi işbirliğiyle 12. Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı. İlçede yer alan sahil dolgu alanında düzenlenen fuarda 59 farklı üniversite stand kurarak öğrencilere kampüslerinde yer alan imkanları ve okullarında bulunan bölümleri tanıttı.

Fuar öncesi bir açılış konuşması gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Biliyorsunuz, gençlerimiz üniversite sınavına girecekler, bu sınavdan sonra da tercih yapacaklar. Biz de tercihlerini yapmadan önce üniversite tanıtım günleri adı altında bir fuar düzenledik. Bu organizasyon yıllardır Anadolu Lisesi tarafından zaten düzenleniyordu. Bu fuara Belediyemizin imkanlarını da dahil ederek, çok daha büyük bir organizasyon haline getirmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi sahil dolgu alanı çok güzel bir şekilde düzenlendi. Hem devlet üniversiteleri, hem vakıf üniversiteleri olmak üzere 59 farklı üniversiteden gelen temsilcilerle gençlerimiz bir araya geliyor. İnşallah hayırlı olur, biz her şeyi gençlerimiz üzerine kuruyoruz, hayallerimizi gençlerimiz üzerine kuruyoruz. Geleceğimizi gençlerimiz üzerine kuruyoruz. Bu bakımdan onlar için ne yapsak azdır" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise düzenlenen fuarın hayırlı olmasını temenni ederek, gençlere sınavlarında başarılar diledi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Yılmaz, düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Yüksel fuarın açılış kurdelesini keserek üniversiteler tarafından açılan stantları gezdiler.