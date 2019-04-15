Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu iki araçta 6 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Alper Ç. (29) yönetimindeki 34 BFR 276 plakalı otomobil ile Ahmet K. (37) yönetimindeki 34 HN 7512 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede her iki araçta Bangladeş uyruklu 6 kaçak ve lastik bot olduğu ortaya çıktı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planlayan göçmenler ve araç sürücüleri gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 Bangladeşli, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Sürücülerden Ahmet K. göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevine gönderilirken, Alper Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücülere ayrıca trafik kurallarına aykırı davranmaktan para cezası uygulandı.