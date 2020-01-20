'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek, 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası uygulandı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek sorgulandı. Sorgulama ve denetimler sonucunda usulsüz avlanan 6 kişiye idari işlem uygulandı. İşlemler sonucunda 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası kesildi. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada “Belgeli avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.