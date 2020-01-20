Tekirdağ'da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek sorgulandı. Sorgulama ve denetimler sonucunda usulsüz avlanan 6 kişiye idari işlem uygulandı. İşlemler sonucunda 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası kesildi. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada “Belgeli avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.