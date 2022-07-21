Tekirdağ'da 600 gramlık bebeğe kök hücre nakli yapıldı

Tekirdağ'da 23 haftalıkken 600 gram ağırlığında prematüre olarak doğan Kartal bebeğe mezenkimal kök hücre tedavisi uygulandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 23 haftalıkken dünyaya gelen Kartal bebek, 600 gram ağırlığında ve 30 santimetre boyunda doğdu. Bebeğin akciğerlerinin daha sağlıklı olması ve kronik akciğer rahatsızlıklarının meydana gelmemesi için mezenkimal kök hücre nakli uygulandı. Kartal bebek, uygulanan kök hücre nakli ile Tekirdağ'da bu konuda tedavisi yapılan ikinci bebek olarak kayıtlara geçti.

TNKÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, “Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz uzun süredir faaliyette ve burada biz hem dünyada hem de Türkiye'de yeni olan uygulamalardan birisi çok düşük ağırlıklı, çok düşük doğum haftasında doğmuş bebeklere kök hücre tedavisini özellikle akciğerde ileri dönemlerde olabilecek komplikasyon sorunları için yani bir kronik akciğer hastalığına gidişi engellemek için uyguladık. Şu anda uygulamamız oldukça başarılı gözüküyor, tedavisi devam ediyor. Komplikasyon açısından tedavi seyrinde herhangi bir problemimiz yok, iyi giden bir prematüre bebek. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde Uzman Doktor Mustafa Törehan Aslan bu konuda hastanın takip ve bakımlarını sürdürüyor” dedi.

Kartal bebeğin tedavisi ile ilgilenerek gelişim sürecini yakından takip eden Neonatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Törehan Aslan ise, “Bebeğimiz 23. gebelik haftasında yani 5 buçuk aylık, 600 gram olarak doğmuştu. Tabii 23 hafta 5 buçuk aylık bir bebekte organ gelişimi neredeyse yok denecek kadar çok az seviyede oluyor. Dolayısıyla da bu solunum sıkıntısı çeken bebeklerde ileri dönemde yeni doğan kronik akciğer hastalığı gelişmemesi açısından akciğer gelişimi için, çok çok erken dönemde bir kök hücre uygulaması gerçekleştirdik akciğerlerine. Çok yakın izleyeceğiz, takip ediyoruz şu an için. Kök hücremizi başarılı bir şekilde verdik, herhangi bir komplikasyon şu an için gelişmedi. Tabii bundan sonraki süreç çok daha kritik olacak, çok yakından izleyeceğiz. Şu anda solunum desteği almaya devam ediyor. Kök hücrenin etki süresini beklemek durumundayız. En az nereden baksanız bir 3 aylık yeni doğan yatışı olacak gibi gözüküyor. İnşallah taburcu olduktan sonra da yine görüşürüz” diye konuştu.

İleri dönem prematüre olarak dünyaya gelen Kartal bebeğe uygulanan mezenkimal kök hücre tedavisi, dünyada ve Türkiye'de az sayıda bebeğe uygulanabilen bir tedavi olarak biliniyor.