İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da 62 okul depreme karşı güçlendirildi

Tekirdağ’da depreme karşı yapılan uygulamalarda, 62 okulun depreme karşı güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Tekirdağ'da depreme karşı yapılan uygulamalarda, 62 okulun depreme karşı güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Tekirdağ Valiliğince depreme karşı okullarda yapılan çalışmalarda, il genelindeki okul binalarında etüt çalışması yapılıyor. Bu çerçevede 62 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, 11 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Güçlendirme çalışmasına başlanacak 13 okulla ilgili ihale çalışmaları devam ederken, 17 okulun güçlendirilmesine başlanması için ise Bakanlıktan onay beklendiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.