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Tekirdağ'da 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 67 kilogram skunk maddesi ele geçirilerek bir şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 67 kilogram skunk maddesi ele geçirilerek bir şahıs gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yurtdışından İstanbul'a gideceği yönünde istihbarat şubesinden alınan bilgi doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Tekirdağ'ın Çorlu otobanı İstanbul istikametinde şüpheli aracın durdurulması neticesinde araçta arama yapıldı.


Yapılan aramada 67 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahıs yakalanarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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