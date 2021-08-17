İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da bindikleri araçla yurtdışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen Tekirdağ’da yakayı ele verdi.

İstanbul'da bindikleri araçla yurtdışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen Tekirdağ'da yakayı ele verdi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Şube ekipleri, kaçak göçmenlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'dan, Tekirdağ güzergahı kullanılarak göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde 4 Suriye, 2 Bangladeş, 1 Pakistan vatandaşı olmak üzere toplamda 7 kişi yakalandı. Araç şoförü olan Ö.Ö. ise gözaltına alındı.

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