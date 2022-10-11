İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 73 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 73 şahsa işlem yapıldı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, il genelinde çalışma yapıldı.


Yapılan çalışmalarda, 176,78 gram 72 fişek eroin, 4 bin 31 adet ecstasy-sentetik ecza, 304,91 gram 23 fişek metamfetamin, 67,8 gram 25 fişek esrar-skunk, 5,8 gram 4 fişek kokain-crack, 29 bin 590 TL para, 1 adet tabanca ele geçirildi. Toplam 52 olayda 73 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.

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