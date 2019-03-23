İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube ekiplerince durumundan şüphelenilen 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan ve İran uyruklu 8 kişi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.