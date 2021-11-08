Tekirdağ'da 8 kişinin yaralandığı kavgada 3 tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmede 8 kişinin yarandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Ergun Sokak'ta bulunan bir işletmeye gelen kişiler silahla ateş etmeye başlayınca işletme içerisinde silahlı çatışma çıktı. Olayda 8 kişi yaralanırken, silahlı şahıslar kaçtı. İş yerini basan 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan polis, diğer şüphelileri yakalamak için de çalışma başlattı. Silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli polis ekipleri tarafından aynı gün yakalandı. Yapılan aramalarda 6 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.