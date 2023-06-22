İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 83 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinden yapılan çalışmalarda 83 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinden yapılan çalışmalarda 83 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy'de 14 adrese düzenlediği operasyonda 83 bin adet bandrolsüz makaron ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirirken olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevki yapılan 1 kişi tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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