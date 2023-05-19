Tekirdağ'da 870 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 870 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesinde bir şahsın evde alkol üretimi yaptığı ihbarını alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 870 litre sahte alkol, 1 adet imbikli damıtma kazanı, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.