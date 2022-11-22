İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 9 kilo uyuşturucuya 9 tutuklama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9'u tutuklandı.


Tekirdağ il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kentin giriş ve çıkışlarında narkotik suçlarla mücadele dahilinde çalışma yapıldı. Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki 4 farklı olayda; 3 paket halinde 3 kilogram eroin, 10 paket halinde 5 kilogram 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza maddesi, bir miktar kokain, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 TL ve bir miktar döviz ele geçirildi.


4 konu ile ilgili 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 9'u tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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