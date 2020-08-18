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Tekirdağ'da 978 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 978 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 978 adet tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbarat üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Çavuşköy Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada 899 adet sikke, 64 adet tarihi obje, 13 adet yüzük ve 2 adet heykel olmak üzere toplam 978 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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