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Tekirdağ'da acı kaza

Tekirdağ Malkara’da gündelik iş için evinden çıkan iki genç, motosikletle geçirdikleri kaza sonucu yaralandı.

Tekirdağ Malkara'da gündelik iş için evinden çıkan iki genç, motosikletle geçirdikleri kaza sonucu yaralandı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzeri Üçler Taksi durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler istikametinden yokuş aşağı seyreden Ahmet Yelgenci (24) yönetimindeki motosiklet, yol ortasında bulunan rögar kapağının üzerinden geçtiği sırada kontrolden çıktı.


Park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletteki sürücü ve arkasında bulunan Nail Yelgenci (24) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.


İki gencin, yevmiye parası için tarlaya balya çekmeye gittikleri öğrenildi.

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