Tekirdağ'da afet eğitimleri

Tekirdağ'da “Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında verilen eğitimleri devam ederken, Saray ilçesinde katılımcılara, çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü, “Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, İlçe Protokolü, Muhtarlar, Din Görevlileri ve AFAD Gönüllülerine dört bölüm halinde, Vali Yardımcısı İlçe Kaymakam Vekili Sayın Asalet Karabulut'un katılımlarıyla Kaymakamlık toplantı salonunda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Katılımcılara ilk 72 saat afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.