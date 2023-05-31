Tekirdağ'da ağaca yuva yapan yüzlerce arı vatandaşları korkuttu

Tekirdağ'da ağaca yuva yapan arılar, yoldan geçen vatandaşları korkuttu. Arıları ağaçtan almak için müdahale eden vatandaş, arılar kendisini sokunca elindeki çuvalı yere atarak arıların ortalığa saçılmasına sebep oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir ağaca yuva yapan arılar, vatandaşları tedirgin etti. Çevredeki esnafın haber vermesiyle arıların bulunduğu yere gelen bir arıcı, ağaçtaki arıları elindeki çuvala doldurmak için hamle yapınca onlarca arı tarafından sokulunca çuvalı yere atarak yüzlerce arının çevreye dağılmasına sebep oldu. Huzursuz olan arıların sokması sonucu bazı vatandaşlar zarar gördü.