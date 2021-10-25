Tekirdağ'da alabora olan bottaki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan römorköre yardıma giderken alabora olan bottan denize düşerek kaybolan şahsı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor.

Olay, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Mürefte Limanı önlerinde karaya oturan römorköre yardıma giden bot olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Ters dönen bottaki 2 kişi denize düşerken, olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede Şarköy, Tekirdağ ve Çanakkale'den ekipler sevk edildi. Ekipler M.A.'nın (46) cansız bedenine ulaşırken, denizde kaybolan M.B.'yi (29) arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerine bir helikopter de gelerek arama çalışmalarına destek verdi. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizde arama yaparken, helikopter de havadan arama çalışmalarına destek veriyor.