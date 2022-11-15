İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da alan yangını

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çevre yolunda meydana gelen alan yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çevre yolunda meydana gelen alan yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.


Yangın, ilçede bulunan çevre yolundaki Sevgi Evleri'nin yan tarafında meydana geldi. Çalılık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alana giden itfaiye ekipleri, yanan alana müdahale ederek yangını söndürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.