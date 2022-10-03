Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası için kortej yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3-10 Ekim tarihleri arasında ilan edilen Amatör Spor Haftası sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde her yıl 3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahil yürüyüş alanında yapılan yürüyüşe Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile Tekirdağ'da bulunan Amatör Spor Kulüpleri sporcuları katıldı.

Yürüyüşün sonunda bir açıklama yapan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilan edilen Amatör Spor Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. 43 branşta turnuvalar düzenleyeceğiz. Bu hafta boyunca müsabakalarımız olacak ve bu müsabakalara katılan tüm sporcularımızı ödüllendireceğiz. Milli sporcularımızın müsabakaları da olacak. İnşallah sizlerin içinden de şanlı bayrağımızı dalgalandıracak ve İstiklal Marşımızı okutacak onlarca sporcu çıkacaktır. Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün imkanlarımızla yanınızdayız" dedi.

Üzgün'ün konuşmalarının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü bünyesindeki karateci minikler bir gösteri yaptı.