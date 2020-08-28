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Tekirdağ'da anız yangını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürdü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürdü.


Olay, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını büyüyünce itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.


Yangın itfaiyenin uğraşları sonucu etrafa yayılmadan söndürülürken, yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. Öte yandan, itfaiye ekipleri anızların yakılmaması çağrısını yineledi.

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