İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da araç yangını

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Süleymanpaşa'nın Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün çalıştırdığı 34 SBZ 18 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın alev aldığını gören sürücü, kendini dışarı atarak, itfaiye ekiplerini aradı. Sürücü bu arada aracı söndürmeye çalıştı. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.