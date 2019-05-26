Tekirdağ'da araç yangını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Süleymanpaşa'nın Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün çalıştırdığı 34 SBZ 18 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın alev aldığını gören sürücü, kendini dışarı atarak, itfaiye ekiplerini aradı. Sürücü bu arada aracı söndürmeye çalıştı. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından söndürüldü.