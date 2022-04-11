Tekirdağ'da aracın çarptığı porsuk telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban hayvanlarından porsuk, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce ‘Kırmızı Liste'ye alınan porsuğun, Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağı yakınlarında aracın altında kalarak telef oldu. Sürücüler, yol üzerinde bir porsuğun hareketsiz yattığını gördüklerini, yanına gittiklerinde porsuğun öldüğünü belirlediklerini kaydetti. Öte yandan, porsuğun avlanmak için yola indiği ve bu sırada bir aracın çarptığı tahmin ediliyor.