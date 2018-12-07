Tekirdağ'da aranan 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulamasında bin 104 şahıs, 94 park, 144 okul önü ve çevresi, 54 umuma açık yer, kontrol edildi ve 4 aranan şahıs yakalandı.

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi, toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, çocukların her türlü zararlı faktörden uzak tutulabilmesi ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve diğer şube müdürlükleri ile eş zamanlı olarak polis sorumluluk alanında Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, bin 104 şahıs, 94 park, 144 okul önü ve çevresi, 54 umuma açık yer, kontrol edildi ve 4 aranan şahıs yakalandı, 2 iş yerine idari işlem uygulandı. Uygulamanın devamında, 172 araç kontrol edilip, 1 servis aracına trafik yönünden işlem yapılarak, 1 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimler sonucu idari ve trafik yönünden 11 araca toplam 2 bin 38 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşları her türlü tehlikeden korumak ve huzurlu bir çevrede güvenle yaşamalarını sağlamak adına her türlü tedbirin kararlılıkla alınacağı vurgulandı.