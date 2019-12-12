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Tekirdağ'da asayiş uygulaması

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.


Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, umuma açık içkili yerlerde uygulama gerçekleştirdi. Özellikle Necati Çalışkan Caddesi'ndeki içkili restoranların bulunduğu bölgeye asayiş ekipleri yoğunlaştı. Umuma açık mekanlarda bulunan onlarca kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Görevliler, yaklaşık 2 saat süren uygulamada işyerlerinde sigara içen ve içirtenlere, ayrıca mesul müdürü olmayan içkili restoranlara idari işlem yaptı.


Vatandaşların huzur ve refahı için denetim ve kontrollerin süreceğine işaret eden güvenlik güçleri, bölge sakinlerine güven verdi.

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