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Tekirdağ'da aşı sayısı 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ’da korona virüs aşısı olanların sayısı 106 bin oldu.

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ'da korona virüs aşısı olanların sayısı 106 bin oldu.


Geçtiğimiz aylarda Çin'den gelen korona virüs aşıları ile ülke genelinde aşı çalışmaları başlatılmıştı. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanan aşı devamında yaşlı vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 8 milyon 252 bin 289 kişi oldu. Tekirdağ'da aşı olan vatandaşların sayısı ise 106 bin oldu.

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