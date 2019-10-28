Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı kutlamaları kapsamında Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tören kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak anıta çelenk sundu.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "İstiklal ve istikbalimizin başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, en büyük ve en kıymetli emanetiniz olan cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü Türk milleti olarak büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. 600 yıllık bir cihan devleti olan Osmanlı Devleti'nin mirası üzerinde yükselen cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Aziz milletimiz cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bu güne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. 96.yıl kuruluş yıl dönümüne aziz hatıranızı yad ediyor. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ibarelerine yer vererek anıt şeref defterini imzaladı.