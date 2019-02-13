Tekirdağ'da atık alarmı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Kuşbahçe mevkisi olarak bilinen ormanlık alana 29 çuval atık bırakıldı. Kaymakam bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Kuşbahçe mevkii olarak bilinen ormanlık alana 29 atık çuvalı bırakıldı. İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, olayı duyar duymaz bölgeye koştu ve incelemelerde bulundu.

Ekipler harekete geçti

Kaymakam Abban, bölgede incelemelerin devam ettiğini belirterek, "13 Şubat 2019 tarihinde öğlene doğru ilçemiz Kuşbahçe mevkisine 29 çuval atık bırakıldığı telefonla tarafıma ihbar edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanına gerekli çalışmaların yapılması hakkında gerekli talimat verilerek, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü telefonla aranmış ve bir ekip gönderilerek gerekli çalışmaların yapılması istenmiştir. Saat 13.30'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte atıkların bulunduğu yerde gerekli incelemeler benim nezaretimde yapılmış atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda laboratuvar çalışması için numuneler alınmıştır. İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ve İlçe jandarma Komutanlığınca gerekli tahkikatlar yapılmakta olup sonucundan ayrıca bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.