Tekirdağ'da avcı denetimleri

Tekirdağ'da avcı denetimlerinde 4 adet ses cihazına el konulurken, 2 kişiye de cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince av koruma ve kontrolü çalışmaları kapsamında 72 avcı denetlendi. Denetimlerde 4 adet ses cihazına el konulurken, 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube avcılıkta usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam edileceği belirtildi.