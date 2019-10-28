Tekirdağ'da avcılar denetlendi

Tekirdağ DKMP Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri Tekirdağ il genelinde yapılan denetimlerde toplam 81 avcıyı kontrol etti. Usulsüz av yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulayan ekipler 2 adet tüfek ile bir adet kekliğe de el koydu.

Av tutkunlarını kurallara riayet etmeleri konusunda ikaz eden yetkililer denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.