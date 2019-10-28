Tekirdağ'da avcılar denetlendi

Tekirdağ Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonunun başlamasının ardından avlak alanları mesken tutan av meraklılarını denetlemeye başladı.
Tekirdağ DKMP Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri Tekirdağ il genelinde yapılan denetimlerde toplam 81 avcıyı kontrol etti. Usulsüz av yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulayan ekipler 2 adet tüfek ile bir adet kekliğe de el koydu.
Av tutkunlarını kurallara riayet etmeleri konusunda ikaz eden yetkililer denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.