Tekirdağ'da aylar sonra oltayla balık özlemi sona erdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan sahilin açılması ile vatandaşlar aylar sonra balık tutmanın keyfini yaşadı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da da çeşitli tedbirler uygulandı. Bu kapsamda 2 ay önce sahil alan vatandaşların giriş ve çıkışına tamamen kapatıldı. Sahilin kapanmasından sonra haliyle olta balıkçılığı yapan vatandaşlarda balık tutma işine ara vermek zorunda kaldı.

Aylar sonra oltayla balık tutma sevinci

Ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin ardından vaka ve ölüm sayılarında hızla düşüş görülmesi üzerine tedbirler yumuşatıldı. Buna bağlı olarak da Tekirdağ'ın şehir merkezinde bulunan Tekirdağ Sahili aylar sonra vatandaşların giriş çıkışına açıldı. Durumu fırsat bilen olta balıkçıları vatandaşlarda oltalarını yanına alarak sahilin yolunu tuttu. Sahile gelen olta balıkçıları aylar sonra sahilde balık tutmanın ve oltaya balık gelmesini beklerken de deniz havasının keyfini çıkarmaya çalıştı. Balıkçılarda yaptıkları açıklamada bu havada olta ile balık tutmayı çok özlediklerini ifade ettiler.

Denizin havasını özledik

Oltasıyla balık tutmaya gelen Emin Edebari isimli vatandaş, “Deniz güzel, hava güzel baya bekledik bugünleri. Bakalım başkanın yaptığı iskele açılsın da iskelede balık tutacağız” dedi.

Uğur Köse isimli vatandaşta yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 buçuk aydır evden çıkamıyorduk. Sahiller serbest kaldı. Geldim buraya oturuyorum, balık tutmaya çalışıyorum ve güzel hava almaya çalışıyorum. 2 ay bekledik denizin havasını özledik. Buraya çıkıp balık tutmayız özledik” diye konuştu.