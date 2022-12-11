Tekirdağ'da aynı gün otomobil ve motosiklet çalan şahıs yakalandı

Tekirdağ'da aynı gün içerisinde hem otomobil, hem de motosiklet çalan hırsız yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında çalıntı otomobil ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalınan aracı bulmak için başlattıkları çalışma esnasında bir hırsızlık ihbarı daha aldı. Bu kez aynı mahallede farklı bir sokakta motosiklet çalındığı bilgisine ulaşan ekipler iki hırsızlık olayının da failinin aynı olduğunu tespit ederek, şahsın yakalanması için çalışmalarını hızlandırdı.

Güven timleri, otomobil ve motosiklet çalan I.T. (35) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. I.T.'nin ifadesi doğrultusunda çalınan araç ve içerisindeki malzemeler ile çalınan motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.