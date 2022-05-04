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Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde arabasıyla gölete düşen at boğuldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arabasıyla gölete düşen at boğuldu.


Olay Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabol Göletine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arabaya bağlı bir at gölete düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette bulunan atı çıkarmak için çalışmalara başladı. Malkara ilçesinden getirilen itfaiye botunun da katıldığı çalışmalarda arabanın verdiği ağırlık sonucu suyun dibinde boğulduğu anlaşılan at, göletten çıkarıldı. Boğulmuş vaziyette arabasıyla göletten çıkarılan at daha sonra iş makinesi aracılığıyla çukura gömüldü.

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