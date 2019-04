Tekirdağ'da Bahçeşehir Koleji Tanıtım Toplantısı

Kolejin tanıtım toplantısına katılan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, yeni çağın sırlarını anlattı.

Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen Bahçeşehir Koleji Tekirdağ Kampüsü Tanıtım Toplantısına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Müdür Özlem Dağ, Tekirdağ Kampüsü Kurucu Temsilcisi Alpaslan Nalbant ve Tekirdağ'dan çok sayıda veli adayı katıldı. Toplantıda piyano resitali eşliğinde öğrenciler tarafından çeşitli şarkılar söylenmesi ve halk oyunları ekibinin oyunları büyük beğeni topladı.

“Bunun yolunu başka yerlerde aramak ahmaklık olur”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmasının ve aynı zamanda da dünyada hak ettiği yerde olmasının yolu hele de bu çağda iyi eğitimdir. Eğer biz bu çağda çocuklarımıza iyi eğitimi kazandıramazsak, biz o muasır medeniyet düzeyine gidemeyiz, gelişmiş ülkeler düzeyinde olamayız. İnsanımızın barış içerisinde, huzur içinde, zenginlik içinde büyümesi lazım, yaşaması lazım. Bunun yolunu başka yerlerde aramak ahmaklık olur. Bunun yolu eğitimdir. Dünyanın ister en gelişmiş ülkesi olsun, isterse dünyanın geri kalmış bir ülkesi olsun. Şu anda bu yüzyılda bu yıllarda uğraşılan konu eğitim. Bugün dünyanın süper gücü denilen Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci önceliği üzerinde durduğu konu eğitim. ‘Nasıl bir eğitim yapacağız ve biz 21'inci yüzyıl becerilerini çocuklara nasıl vereceğiz' bununla uğraşıyoruz" dedi.

“3 odalı dershanede başladım”

“Bizim hayalimiz Türkiye'nin her noktasında olmak, her noktasına kaliteli eğitimi eşit götürmek” diyen Yücel, “Tekirdağ'daki eğitim öğretim kalitesi ne ise Iğdır'da da o olacak, Muş'ta da olacak, İzmir'de de olacak, İstanbul'da da olacak. 50 yıllık tecrübemiz şunu göstermiştir ki biz bunu yaptık. Yaptık diyorum başardık ve bu eğitim kalitesini her yere rahatlıkla görebiliyoruz. 12 bin öğretmenimizle biz bu hizmeti sürdürüyoruz.

Ben bu sektörde lise son sınıftaki bir öğrenci olarak başladım, 3 odalı dershanede başladım. O gün bugün bu sektörde çalışıyorum. Hayalim dünyanın en iyi okullarından birisi olmak. Türkiye'de bir dünya markası oluşturabilmek. Eğer biz Türkiye'den dünya markası bir eğitim kurumu çıkarabilirsek işte o ülke bir yere gelmiş demektir” ifadelerini kullandı.

“130 bin öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verecek”

Toplantıda konuşma yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise, “Bir iddiamız var. Bir hedefimiz var. Kaliteli eğitimi mümkün olduğunca yurdumuzun dört bir tarafında yaymak. Sadece Tekirdağ'da değil, Muş'ta, Silopi'de, Diyarbakır'da, Niğde'de, Kayseri'de, Ağrı'da hemen hemen her yerde amacımız aynı hedefimiz tek. Bugün itibarı ile kurumumuz 59 ilde 130 kampüste önümüzdeki eğitim öğretim döneminde yaklaşık 130 bin öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verecek. Çorlu'da zaten okulumuz vardı şimdi Tekirdağ merkezde okulumuzu açıyoruz” dedi.

“Bıkmadan, usanmadan bunu anlatacağız”

Teknoloji ve bilimlerdeki değişimin dünyayı hiçbir zaman olmadığı kadar hızla değiştirdiğini dile getiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, “Bu nedenle tüm ekonomik ilişkiler, toplumlar arası ilişkiler ve elbette bütün bu ilişkilerle ilgisi olan eğitim paradigmaları çok değişiyor ve değişmeli. Bütün bu süreç, eğitimin içeriğine, kaliteli eğitime yatırım yapabilen, bu anlamda mesleki donanımı ve kişisel donanımı artan öğretmenleri ile bu sürece dahil olabilen okullar ve ülkeler için fırsata dönüşüyor. Ancak bu sürece yetişemeyen, yakalayamayan ve buna hazır olamayan ülkeler için bu çok daha büyük problemlerin olduğunu ve olacağı anlamına da geliyor.

21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerileri çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Kurum olarak bıkmadan, usanmadan, yorulmadan Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi götürmek için çalışıyoruz" dedi.

“Ülkemizin en iyi öğretmenlerine ulaşmayı hedefliyoruz”

Bahçeşehir Koleji Tekirdağ Kampüsü Kurucu Temsilcisi Alpaslan Nalbant ise, “Ülkemizin geleceğine yön verecek olan çocuklarımızın yetişmiş olduğu Bahçeşehir Koleji ailesine Tekirdağ kampüsü olarak katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitimin kalitesini içeriği belirler anlayışı ile Türkiye'de yenilikçi eğitimin öncülüğünü yapıyoruz. Geleceğin dünyasında söz sahibi bireyler yetiştirmek, geleceğin eğitimini bugünden belirliyoruz. Yenilikçi eğitim modellerini öğrencilerimizle buluşturuyor. Yabancı dil eğitimi, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi ile uyguladığımız modellerle, geleceğin eğitimini Türkiye'de bugünden uyguluyoruz. Okullarımızda kaliteli eğitim içeriğimizi tam donanımlı kampüslerimizle hayata geçiriyoruz. Tekirdağ kampüsü olarak dünyanın önde gelen okullarından biri olmayı amaçlıyoruz. Bunun içinde ülkemizin en iyi öğretmenlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Burada pırıl pırıl gençler yetiştirmeyi istiyoruz. Tüm bunlar bizim için en önemli hedefler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.