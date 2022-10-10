Tekirdağ'da balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz sebebiyle 4 gündür denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra geçen hafta Cuma günü Marmara Denizi'nde başlayan poyraz, 4 gündür etkisini sürdürüyor. Poyraz fırtınası sebebiyle Süleymanpaşa'daki balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor. Poyraz sebebiyle rıhtıma bağlanan bir teknenin su alması sonrasında suyun dibine battığı da görüldü. Balıkçılar 4 gündür denize açılmayı beklediklerini ifade ederek, bu sezon çoğu balıkçı arkadaşlarının Karadeniz'e gittiklerini ifade etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuzlar, yaptığı açıklamada, "4-5 gündür poyrazın sert esmesiyle balıkçılar denize açılamıyor ve birkaç gün daha süreceği bekleniyor. Tabii havalar açıldıktan sonra tekrar balıkçı arkadaşlarla denize açılmaya devam edeceğiz. Ağların tamiri, tekne bakımları, yani kendimize yapacak iş buluyoruz. Bu arada yunusların yırtıklarını da tamir ediyoruz. Bu sezon Karadeniz'e giden arkadaşlar için çok iyi tabii, orada havalar esmese daha da iyi olacak inşallah. Burada da iyi olması bekleniyor” dedi.