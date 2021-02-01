Tekirdağ'da balıklara boy denetimi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balık tezgahları kontrol edilerek, balıkların yasal avlanabilir boy ölçülerine yönelik denetimler yapıldı. Süleymanpaşa ilçesinde de rutin gıda kontrolleri yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürlüklerinde oluşturulan denetim ekipleri tarafından çeşitli kontroller yapılıyor. Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da gıda ve su ürünlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Ekiplerce, Çorlu ilçesi su ürünleri perakende satış yerlerinde bir takım denetim ve kontroller yapıldı. Kontrol ve denetimlerde balıkların yasal avlanabilir boy ölçülerine dikkat edilmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından da marketlerde rutin gıda kontrol ve denetimleri yapıldı.