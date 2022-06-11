Tekirdağ'da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Bangladeş uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bangladeş uyruklu A.M. (54) isimli şahsın, bıçak göstermek ve darp etmek suretiyle cep telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden S.M. (20), M.Ö. (17) ve D. M. (16) isimli şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs tespit edilerek suç aleti 2 adet bıçak ile birlikte yakalandı. 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.