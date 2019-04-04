Tekirdağ'da bavul bavul uyuşturucu ele geçirildi: Tam 131 kilo

Operasyonda 4 bavul içerisinde 131 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tır dorsesinde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Edirne sınır kapısı girişinden itibaren takibe alınan tır, Tekirdağ girişinde durdurulduktan sonra gümrüklü sahaya alınıp tırın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda tırın içerisinde gizlenmiş 4 çantada 131 kilo skunk madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ç, H.Y. ve M.Ö. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın "Uzun bir süre seçim çalışmalarındaki güvenliğin sağlanması bu tür işleri boş bıraktığımız düşünülmemesi için planlı operasyonlarımız her yönlü olduğu gibi narkotik yönüyle de devam ediyor. Yurt dışından ülkemize giren, daha önceki planlı çalışmamız neticesinde tır ve ona eskortluk yapan iki araç ilimiz sınırlarına girerken yakalandı. Gümrüklü alan içerisinde ekiplerimizin yaptığı aramada 131 kilo skunk denilen kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.