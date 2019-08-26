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Tekirdağ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’da beton mikseri virajı alamayarak devrildi.

Tekirdağ'da beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Kazada mikser sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kapaklı'nın Karlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin T. (48) idaresindeki 59 TJ 316 plakalı beton mikseri, viraja geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, sürücü Hüseyin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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