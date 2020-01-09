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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada boğazından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada boğazından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Omurtak Caddesi üzerinde yer alan bir eğlence mekanının çıkışında yaşandı. İddialara göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup önce mekanda karşı karşıya geldi ve tartışmaya başladı. Araya girenlerin önlemesiyle kavgaya dönüşmeden yatıştırılan tartışmanın ardından mekandan çıkan Emir Biçer (31) ile arkadaşı Boğaçhan Ç., mekan içerisinde tartıştıkları D.O., Ö.T. ve A.C. ile yeniden karşılaştı.


Bu kez yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emir Biçer boğazına aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Boğaçhan Ç. ise bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Emir Biçer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Boğaçhan Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri D.O., A.C. ve Ö.T. adlı şüphelileri gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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