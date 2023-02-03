Tekirdağ'da bin 172 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu belirlenen adreste yapılan aramada bin 172 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde B.U. isimli şüphelinin evinde Saray Cumhuriyet Savcılığının talimatı çerçevesinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 20 kutu ve bir kutu içerisinde 56 adet, 1 adet yine aynı özelliklere sahip kutu içerisinde 52 adet olmak üzere toplam bin 172 adet yeşil kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza maddesi olduğu değerlendirilen hap ile ikametin girişinde kağıda sarılı yeşil renkte esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüpheli B.U. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.