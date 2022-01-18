Tekirdağ'da bin 776 müteahhit sınıflandırıldı

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile yapı ruhsatları düzenlenirken yapı müteahhitlerine sınıflandırma mecburiyeti getirilmesi üzerine son 3 yılda Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplam bin 776 Müteahhidin sınıflandırma işlemi gerçekleştirildi. 2021 yılında ise toplam 575 müteahhit sınıflandırıldı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişiler yönetmelik kapsamında; ekonomik ve mali, mesleki yeterlilikler esas alınarak; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G. G1 ve H olmak üzere gruplandırılmaktadır. Artık yapı ruhsatına imza atmak için Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası yeterli olmayıp ayrıca bununla beraber sınıf şartı da aranmaktadır. H grubu için herhangi bir yeterlilik aranmaz iken G grubu almak isteyenlerden, iş deneyim belgesi, banka referans mektubu ve iş gücü kriteri, F,E,D,B,A grupları için ekonomik ve mali, mesleki ve teknik yeterlik, banka referans mektubu ile işgücü kriterleri aranmaktadır” denildi.